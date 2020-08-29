اخبار الرياضه

هل يرحل فرجاني ساسي عن الزمالك ؟ احمد مرتضي يرد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخر.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته

وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده".

وتابع: "البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن نجن متمسكون له وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا فهو لاعب مهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يرحل فرجاني ساسي عن الزمالك ؟ احمد مرتضي يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا