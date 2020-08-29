قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، مطالب بالإعتذار.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على كهربا أن يعتذرويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".
وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضي: لازم كهربا يعتذر ويدفع الفلوس اللي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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