أحمد مرتضي: لازم كهربا يعتذر ويدفع الفلوس اللي عليه

قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، مطالب بالإعتذار.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على كهربا أن يعتذر

ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".