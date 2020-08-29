قال أيمن مشالي، نجم النادي المصري والزمالك سابقًا، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الأهلي خلال فترة تألقه في نادي المحلة.
وأكد مشالي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي
وتابع: "كنت متألق مع المحلة ولكن الكابتن عادل طعيمة مدرب المحلة وقتها رفض رحيلي عن المحلة للإنضمام إلى الأهلي".
وأشار: "بعدما أصدر الكابتن الجوهري نظام الاحتراف، قررت الرحيل إلى النادي المصري
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن مشالي: صالح سليم طلبني للإنضمام إلى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.