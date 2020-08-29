أيمن مشالي: صالح سليم طلبني للإنضمام إلى الأهلي

قال أيمن مشالي، نجم النادي المصري والزمالك سابقًا، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الأهلي خلال فترة تألقه في نادي المحلة.

وأكد مشالي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن صالح سليم طلبني للإنضمام إلى الأهلي بشكل شخصي وذلك نادرًا ما يحدث أن يقوم الكابتن صالح بطلب التعاقد مع لاعب".وتابع: "كنت متألق مع المحلة ولكن الكابتن عادل طعيمة مدرب المحلة وقتها رفض رحيلي عن المحلة للإنضمام إلى الأهلي".وأشار: "بعدما أصدر الكابتن الجوهري نظام الاحتراف، قررت الرحيل إلى النادي المصري