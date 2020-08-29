فرج عامر: سموحة تعرض للظلم التحكيمي في لقاء بيراميدز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب استياءه تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.
وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة
وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".
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