فرج عامر: سموحة تعرض للظلم التحكيمي في لقاء بيراميدز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب استياءه تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة

لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أوجه إلى أي أحد اللوم في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".

وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".