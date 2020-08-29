ليون يستهل موسمه برباعية على ديجون 

في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي وفي أول ظهور له بعد دوري الأبطال تغلب ليون على ضيفه ديجون بأربعة أهداف لواحد.



الهدف الأول كان لمصلحة ديجون عند الدقيقة الرابعة عشرة عبر لاعبه أوريليان شيدلير، قبل أن يعادل ليون النتيجة من علامة الجزاء من خلال قائده ممفيس ديباي عند الدقيقة التاسعة والثلاثين بعدها منح ويسلي لوتوا الهدف الثاني لليون عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45، ثم عاد الهولندي ممفيس ديباي لتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول، وتواصلت أهداف ديباي فأحرز الهدف الرابع لفريقه والثالث له، من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وغاب ليون عن المرحلة الأولى حيث تأجلت مباراته ضد مونبلييه إلى 15 أيلول/سبتمبر المقبل بسبب مشاركته القارية على غرار باريس سان جرمان حامل اللقب الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه متز إلى 16 المقبل لخوضه نهائي مسابقة دوري الأبطال وخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وافتتح شيدلير التسجيل بعدما وضع كرة زاحفة من داخل المنطقة على يمين الحارس البرتغالي انطوني لوبيش (14).

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وسجل ديباي الهدف الأول من ركلة جزاء (39) قبل ان يساهم شخصياً في الهدف الثاني بعد ان مرر عرضية تابعها لوتوا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (45).

وبعد دقيقة سجل الهولندي لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهدف الشخصي الثاني بعد أن وصلته الكرة على باب المرمى بعد ان ارتطمت بأحد لاعبي الخصم (45+1 )، قبل ان يسجل الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء (66).

وكان ديجون خسر مباراته الاولى على ارضه امام ضيفه أنجيه صفر-1 السبت الماضي.