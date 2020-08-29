رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : أليو بادجي.