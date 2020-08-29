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رياضة | المصري: سنواجه الأهلي رغم عدم علمنا بنتائج مسحات كورونا

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كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: سنواجه الأهلي رغم عدم علمنا بنتائج مسحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب برج العرب مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الممتاز اليوم السبت.

وقال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لم يطلب حتى الوقت الجاري تأجيل مباراة النادي الأهلي.

وأكد طارق العشري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنواجه الأهلي في موعد المباراة ولكن نحن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الوقت الجاري".

وتابع: "خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن".

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