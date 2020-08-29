رياضة | هداف الكالتشيو على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هداف الكالتشيو على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض رحيل لويس سواريز، بنهاية الموسم الجاري، بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان.

وكان رونالد كومان قد قرر الإطاحة بكل من لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، على هامش المشروع الجديد الذي ينوي الهولندي إقامته على الكامب نو.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي على رادار نادي برشلونة من أجل تدعيم خط الهجوم.

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ويسعي النادي الكتالوني إلى استغلال حالة تذبذب العلاقات بين هداف الكالتشيو وزارة النسور من أجل التوقيع مع اللاعب.

حيث ينتهي عقد إيموبيلي مع لاتسيو بنهاية صيف 2021, ولم يقم المهاجم بتمديد تعاقده حتي الآن مع نادي العاصمة، حيث يتقاضي اللاعب 3 مليون يورو سنوياً، وهو ما يسعي إلى زيادته الضعف حتي يم التجديد لمدة عامين آخرين .

يذكر أن إيموبيلي قد توج هداف للكالتشيو برصيد 36 هدف بفارق خمس أهداف عن كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.