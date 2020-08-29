رياضة | الضرائب تُقرب ميسي من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الضرائب تُقرب ميسي من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لدية امل كبير بشأن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن النيراتزوري قد تواصل مع الرعاه في الصين من أجل تمويل الصفقة في الفترة المقبلة.

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حيث يمكن أن يتعاقد إنتر ميلان مع ميسي، عن طريق إغراء اللاعب بنظام الضرائب الجديد للمقيمين في إيطاليا وهي لائحة تم توجيهها بالفعل لجعل أندية الدوري الإيطالي قادرة على المنافسة بسوق الانتقالات.

وفي سياق آخر متصل لا يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع ميسي عن طريق البيع المباشر بمبلغ كبير، خوفا من مغالطات اللعب المالي النظيف، حيث ينوي مسئولي السيتي التعاقد مع الأرجنتيني عن طريق المقايضة مع إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتي صيف عام 2021، بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.