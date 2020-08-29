رياضة | جالطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جالطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن نادي جالطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعيش مصطفى محمد حالة من الازدهار الكروي خلال الفترة الحالية، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به مع الزمالك سواء في بطولة الدوري أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن هناك مفاوضات من جانب نادي جالطة سراي التركي مع الزمالك لضم مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد خاصة مع الخروج المرتقب للثنائي رادميل فالكاو بالإضافة إلى مبادي دياني، ثنائي الفريق التركي.

وأشارت الصحيفة، أن الزمالك طلب مبلغ 3 مليون يورو من أجل التفريط في مصطفى محمد.

وأتمت الصحيفة، أنه في حال انضمام مصطفى محمد إلى جالطة سراي فسيحصل اللاعب على 800 ألف يورو سنويًا.