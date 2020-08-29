رياضة | نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي طالب إدارة ناديه التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن نيمار طلب من باريس سان جيرمان التعاقد مع زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت الشبكة العالمية بأن نيمار يرى أن الفرصة سانحة لأن البرغوق الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ما مر به في الفترة الماضية.

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وألمحت الشبكة العالمية أنه غير معروف إذا كان النادي الفرنسي يمتلك القدرة على القيام بهذا الأمر أم لا بسبب تكلفة الصفقة الكبيرة.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه في ظل تواجد نجوم كبار يحصلون على رواتب عالية على رأسهم نيمار ومبابي وإيكاردي وفيراتي ودي ماريا فإن التعاقد مع ميسي تبدو مسألة معقدة للغاية.