رياضة | مواعيد فحوصات لاعبي القسمين الثالث والرابع

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد فحوصات لاعبي القسمين الثالث والرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، المديرين التنفيذيين لفروع الاتحاد، بجميع المحافظات، بموعد المسحات الطبية "رابيت تست" الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا ، للاعبي أندية أقسام الثاني، والثالث، والرابع.

وطالبت اللجنة بالتنبية على الأندية بتجهيز كشف مكون من 36 فرد واعتماد من إدارة النادي وتقديمه لفرع الاتحاد المصري لكرة القدم بكل محافظة، مع توفير غرفة للفحص الطبي.

وحددت اللجنة الطبية للاتحاد مواعيد عمل المسحات الطبية لأندية المظاليم والتي سوف تبدأ من 29 أغسطس الجاري، وتنتهي في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي جدول عمل المسحات المعتمد من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي :



- 29 أغسطس أندية محافظة الاسكندرية

- 30 أغسطس أندية محافظتي مطروح والجيزة

- 31 اغسطس أندية محافظات القاهرة، القليوبية، دمياط

- 1 سبتمبر أندية محافظات المنوفية، الغربية

- 2 سبتمبر أندية محافظات كفر الشيخ، البحيرة

- 3 سبتمبر أندية محافظات الدقهلية، الاسماعيلية السويس، اسوان البحر الأحمر.

- 4 سبتمبر أندية محافظات قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الاقصر.

- 5 سبتمبر أندية محافظات شمال سيناء، الوادى الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن سابقا استئناف مباريات دوري القسمين الثالث والرابع، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بعد استئناف مباريات القسم الثاني المقرر انطلاقها في 20 سبتمبر المقبل.