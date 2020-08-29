رياضة | رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق 3 مرشحين محتملين لانتخابات نادي برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، على عقد اجتماع اليوم الجمعة، لمناقشة سحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي، ووجهوا دعوة عامة لجميع الشركاء في النادي للمشاركة في هذا الاقتراح ودشنوا استفتاء عبر الإنترنت للتصويت من خلاله.

وتقدم جوردي فاري، أحد الأسماء التي تنوي الترشح لانتخابات النادي المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، في مكاتب النادي الكتالوني الأربعاء الماضي.

وأعلن فاري، الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة في تغريدة قال فيها إن "بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى. لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات".

وتأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف.