الامارات | دبا الحصن يرتوي من مسافي.. ويتعاقد مع جزائري ونيجيري

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يرتوي من مسافي.. ويتعاقد مع جزائري ونيجيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب دبا الحصن على ضيفه مسافي بهدفين نظيفين، ودياً، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة الذي سينطلق في 25 سبتمبر المقبل ودوري الدرجة الأولى «الهواة».

وسجل هدفي دبا الحصن سالم جاسم وإبراهيم الكندي. من جهته، قال مشرف فريق دبا الحصن محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة بمستوى جيد، وشهدت إشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم».

وعن اللاعبين الأجانب، قال: «تم التعاقد مع لاعب جزائري وآخر نيجيري (دون الإفصاح عنهما)، بانتظار إجراء الفحوصات الطبية لإتمام التعاقد بشكل رسمي».

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