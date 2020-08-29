الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد

وعدت إدارة أحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم اللاعب الأجنبي بدراسة طلبه بزيادة راتبه في أقرب فرصة ممكنة، بعدما عبّر في أكثر من مرة عن استيائه من عدم التجاوب مع طلبه، وبدأ يشعر بعدم الارتياح في الاستمرار مع النادي.

مزاعم

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زعم لاعب استغنى عنه ناديه في بداية هذا الموسم، أن لديه أربعة عروض من أندية في دوري الخليج العربي على عكس الواقع، إذ تلقّى عرضاً واحداً فقط، وأغلقت المفاوضات سريعاً بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه.

عمل

أعرب أحد اللاعبين انزعاجه من موقف الإدارة التي تماطل في طلبه العمل بالنادي، حتى لو في قطاع الناشئين بعد أن أجبر على الاعتزال في نهاية الموسم الماضي، خصوصاً أنه حصل على وعد من النادي في أكثر من مناسبة دون أن يتحوّل الوعد إلى واقع.

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