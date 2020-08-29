الامارات | «بن بطل» يطلب لقب «سلبريشين مايل» في مضمار «غودوود» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن بطل» يطلب لقب «سلبريشين مايل» في مضمار «غودوود» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «بن بطل»، جواد «غودولفين»، إلى السباقات العشبية، حين يطلب لقب سباق «سلبريشين مايل» الذي يجري اليوم على مضمار «غودوود» البريطاني، والمخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة الميل (1600 متر).

وتحفل مسيرة الجواد، تحت إشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات، تضمنت انتصاراً في كأس دبي العالمي 2018، بفوزه في سباق «دبي تيرف»، ثم في صيف 2019 بلقب سباق «جويل ستيكس» على مضمار «نيوماركت»، ما منحه معادلة لقب ثاني أفضل جواد لمسافة الميل على العالم.

وحمل شهر فبراير الماضي نقلة نوعية في مسيرة إنجازات جواد «غودولفين»، البالغ من العمر ست سنوات، بحصده انتصاره الأول على المسارات الترابية، عقب فوزه بلقب الجولة الثانية في بطولة «كأس تحدي آل مكتوم» على مضمار ميدان.

ويستهل «بن بطل» في سباق «سلبريشين مايل» الظهور الأول له في الموسم الحالي للسباقات العشبية البريطانية، منذ حلوله 29 فبراير الماضي ثالثاً في «كأس السعودية»، خلف اثنين من أقوى الجياد الأميركية المختصة في السباقات الرملية، ليواجه في مضمار «غودوود» تحدي ستة من نخبة جياد مسافة 1600 متر، يبرز منها «سينشري أوف دريم» لمالكه عبدالله بالحب، وبقيادة الفارس جيمس دويل، الذي سبق له الموسم الحالي الفوز في سباق جرى يونيو الماضي على المسافة ذاتها، وإنما على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «ريغال رياليتي» لإسطبلات «تشيفلي بارك»، بإشراف المدرب الخبير السير مايكل ستود، وقيادة الفارس ريان مور، القادم من انتصارٍ مستحق، حققه في التاسع من الشهر الجاري، بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه، في سباق جرى لمسافة الميل على مضمار «سالزبوري» البريطاني.

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سعيد بن سرور: «بن بطل» جاهز للعودة إلى المضامير العشبية

أكد مدرب غودولفين، سعيد بن سرور، جاهزية «بن بطل» للعودة إلى السباقات العشبية. وقال بن سرور في تصريحات صحافية: «سارت تدريبات (بن بطل) بشكل جيد، وخضع لراحة طيبة عقب مشاركته في سباقات دبي والسعودية، ومضت التدريبات بشكل جيد، بعد أن أجرى تمريناً سريعاً في الآونة الأخيرة، ونحن مرتاحون لحالته، وهو جاهز للمشاركة».

وأضاف: «نتطلع إلى عودته للسباقات، غير أن الأرضية عامل مهم للغاية، إذ إننا لا نفضل إشراكه على أرضية لينة، وسنعمل على مراقبة كمية الأمطار التي تهطل على مضمار غودوود».

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سنوات عمر «بن بطل» الساعي لتحقيق إنجاز على مضمار «غودوود» البريطاني.

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