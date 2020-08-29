الامارات | الهلال في مهمة حسم لقب الدوري السعودي اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في مهمة حسم لقب الدوري السعودي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الهلال إلى حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم رسمياً، عندما يستقبل الحزم اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في افتتاح مباريات المرحلة الـ28. ويحتاج الهلال المتصدر (63 نقطة) بفارق ست نقاط عن النصر الثاني، إلى الفوز لضمان التتويج بلقب الدوري الـ16 في تاريخه. وكانت مباراة الذهاب في الرس انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ومع أن الفريق سيفتقد لخدمات نجمه عبدالله عطيف، الذي دخل مراحل التأهيل الأخيرة إلى جانب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي وقع رسمياً لشباب الأهلي الإماراتي، إلا أنه يبقى مرشحاً فوق العادة لحسم المباراة لصالحه في ظل وجود أسماء مميزة تزخر بها صفوفه.
وقضى إدواردو خمسة مواسم مع الهلال، وسجل 81 هدفاً.
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