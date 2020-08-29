الامارات | ليفربول وأرسنال يفتتحان الموسم الجديد اليوم بـ «الدرع الخيرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وأرسنال يفتتحان الموسم الجديد اليوم بـ «الدرع الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، اليوم، بمباراة الدرع الخيرية، التي تجمع بين ليفربول (حامل لقب الدوري)، وأرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم الماضي.

يقام الحدث التقليدي، الذي يجري سنوياً قبل انطلاق بطولة الدوري، دون جمهور مرة أخرى، على ملعب «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتبدو جميع الأوراق الرابحة لليفربول جاهزة تماماً، بمن في ذلك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي استعاد لياقته البدنية، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرأس، خلال لقاء الفريق الودي أمام سالزبورغ النمساوي. ومع تبقي أسبوعين ونصف الأسبوع قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، سينبغي على كلوب الاختيار بين اللعب بكامل عناصر الفريق الأساسية، أو منح بعض النجوم مزيداً من الراحة. في المقابل، تعززت صفوف أرسنال بعودة حارس مرماه الألماني بيرند لينو، كما سيكون البرازيلي ويليان جاهزاً للمشاركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news