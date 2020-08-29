الامارات | مجلس الشارقة يعلن تشكيل اللجنة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يعلن تشكيل اللجنة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس الشارقة الرياضي بموظفاته بمقر المجلس، بحضور عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة رياضة المرأة ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي، وموظفات المجلس، وعدد من موظفات مؤسسة الشارقة، تقديراً لجهودهن ودورهن البارز والحافل، الذي يدفع بعجلة الإنجازات.

وأصدر رئيس المجلس، عيسى هلال الحزامي، قراراً بتشكيل اللجنة النسائية، برئاسة مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء، وعضوية مهرة سالم التميمي ونورة معيصم الكتبي، وذلك من أجل تهيئة بيئة محفزة وإيجابية، لتمكين موظفات المجلس من تقديم أعلى مستوى من الأداء والعطاء، واعتبار هذه اللجنة منصة تفاعلية لهن لمناقشة واقتراح الأفكار التي تخص المرأة العاملة، وتنظيم الفعاليات والورش الهادفة للارتقاء بمهارات وإمكانات الموظفات وتمكينهن بما يتناسب مع تطلعات المجلس وأهدافه الاستراتيجية.

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