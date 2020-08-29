شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأهلي طلب استعادة صلاح محسن.. والحكام تظلمنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب استيائه تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد فرج عامر في تصريحات على قناة «النهار»: «لم أوجه إلى أي أحد اللوم في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسؤول عن ذلك».

وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: «هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد».