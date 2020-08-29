شكرا لقرائتكم صفقة حمراء × الصيف.. الأهلي يتابع سفيان رحيمى في مواجهة الزمالك والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي. وأكد عمر ربيع ياسين في في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي. وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه. Advertisements

نفى مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى تقديم طلب إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراته أمام ضيفه اتحاد طنجة المحدد لها الأحد بملعب محمد الخامس ضمن مباريات الجولة 26 من الدورى المغربى الممتاز. قرر جمال سلامى، المدير الفنى للرجاء المغربى، إلغاء مران الفريق اليوم بعدما أعلنت إدارة النادى تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى صفوف الفريق فى وقت مبكر من صباح اليوم. قال موقع " le360 " سبورت المغربى أن مصدر مطلع داخل الرجاء أكد على أن إدارة فريقه لم ترسل أي طلب، بخصوص تأجيل المباراة أمام اتحاد طنجة وتتمسك بإقامة اللقاء فى موعده خاصة أن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدا السبت، للتأكد من سلامة لاعبيه قبل المواجهة المذكورة . وقال النادى فى بيانه عبر موقعه الرسمى بعد إجراء المسحة الطبية السادسة للاعبين والجهاز الفني: "أجرى نادى الرجاء الرياضى أمس مسحة طبية جديدة للاعبى الفريق الأول وأعضاء الطاقم التقنى والطبى والإدارى، والتى خلصت إلى اكتشاف حالة وحيدة تم إخضاعها للبروتوكول الطبى المعمول به".

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