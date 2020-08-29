فايلر يُفاضل بين بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المصرى

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جدة - عمرو شويل يُفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي مروان محسن والسنغالي اليو بادجي لكي يقود أحدهما الهجوم الأحمر في مواجهة المصري البورسعيدي، واستقر فايلر مؤخراً على الدفع ببادجي أساسياً في المباريات المقبلة والبداية كانت في مباراة الجونة الماضية، إلا أن نجاح مروان في التهديف بعد نزوله في مباراة الجونة جعل فايلر يُعيد التفكير من جديد.
وأعلن رينيه فايلر، المدير قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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