شكرا لقرائتكم فايلر يُفاضل بين بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي مروان محسن والسنغالي اليو بادجي لكي يقود أحدهما الهجوم الأحمر في مواجهة المصري البورسعيدي، واستقر فايلر مؤخراً على الدفع ببادجي أساسياً في المباريات المقبلة والبداية كانت في مباراة الجونة الماضية، إلا أن نجاح مروان في التهديف بعد نزوله في مباراة الجونة جعل فايلر يُعيد التفكير من جديد.

وأعلن رينيه فايلر، المدير قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏