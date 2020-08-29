الزمالك يصرف 7 ملايين جنيه لهذا الثلاثي

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جدة - عمرو شويل قال عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قاموا بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لثلاثى فريق الكرة طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني كجزء من مستحقاتهم المتأخرة.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية أن طارق حامد حصل علي ٣ ملايين جنيه من مستحقاته، ومحمود علاء على ٢.٥ مليون جنيه، فيما حصل عبد الغني على ١.٥ مليون جنيه، من مستحقات عقودهم الجديدة.
وكان مسؤولو نادي الزمالك قد نجحوا في تمديد عقود الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني لمدة أربع سنوات.
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