الزمالك يصرف 7 ملايين جنيه لهذا الثلاثي

جدة - عمرو شويل قال عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قاموا بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لثلاثى فريق الكرة طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني كجزء من مستحقاتهم المتأخرة.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية أن طارق حامد حصل علي ٣ ملايين جنيه من مستحقاته، ومحمود علاء على ٢.٥ مليون جنيه، فيما حصل عبد الغني على ١.٥ مليون جنيه، من مستحقات عقودهم الجديدة.

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وكان مسؤولو نادي الزمالك قد نجحوا في تمديد عقود الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني لمدة أربع سنوات.