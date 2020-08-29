شكرا لقرائتكم المصري: سنواجه الأهلي غدا رغم عدم علمنا بنتائج مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لم يطلب حتى الوقت الجاري تأجيل مباراة النادي الأهلي.

وأكد طارق العشري في تصريحات تلفزيونية:" سنواجه الأهلي في موعد المباراة ولكن نحن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الوقت الجاري وخضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن"

أضاف:" سيد عبد الحفيظ أبلغنا برفض فايلر تأجيل المباراة واستبعدنا ميسي من مواجهة الأهلي بعد تعرضه لاغمائه بسبب كورونا"

تابع: "فايلر رفض نهائيًا تأجيل مباراة الأهلي والمصري 24 ساعة وهذا قراره وأحترمه وأحمد عادل ميسي قمت باستبعاده بعد تعرضه للإغماء في المباراة الأخيرة وذلك بسبب توابع الإصابة بفيروس كورونا".

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علق العشري، على أنباء طلب الرحيل عن النادي البورسعيدي أو نية مجلس الإدارة في الاستغناء عن خدماته قائلا:"

"لم يتحدث أي فرد معي من أجل رحيلي عن صفوف النادي المصري".

وتابع: "أركز في مهمتي مع المصري وواجهنا ظروف صعبة مع الفريق البورسعيدي منذ تفشي فيروس كورونا بسبب الإصابات".

وأتم: "لن أتخلى عن النادي المصري إلا إذا المجلس طلب رحيلي، ولن أترك المركب تغرق في المصري".