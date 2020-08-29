شكرا لقرائتكم عامر للجبلاية: الكاف منحكم 1.5 مليون دولار للمسحات فكيف تستبدلوها بتحليل الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استغرابه الشديد من تغيير نظام مسحات كورونا وجعلها بالحصول على عينات دم.
وأكد فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: " الكاف منحكم مليون ونصف دولار لعمل المسحات فكيف تستبدلوها بتحليل الدم والمسحات لا تكلف اتحاد الكرة أكثر من ألف جنيه فقط، فلماذا يتم تغييرها".
كشف رئيس نادي سموحة، عن موقفه من تجديد استعارة ناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا:" لم ولن أطلب شراء ناصر ماهر نهائيًا ولكني طلبت تجديد إعرته، فناصر ماهر لاعب غالي ولا يمكنني شراؤه ولكن اتمنى استمراره".
أضاف: "الأهلي لم يطلب حتى الوقت الجاري قطع إعارة محمد عبدالمنعم من أجل استعادة خدماته بعد إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بالرباط الصليبي".
أشار فرج عامر:" لم أوجه إلى أي أحد اللوم في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".
وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".
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