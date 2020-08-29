شكرا لقرائتكم هاتريك ديباي يمنح ليون فوزاً ثميناً أمام ديجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق ليون تأخره بهدف أمام ضيفه ديجون إلى فوز 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ديجون بهدف سجله أوريليان شيدلير في الدقيقة 14 ، قبل أن يتقمص ممفيس ديباي دور البطولة لفريق ليون وسجل ثلاثة أهداف(هاتريك) في الدقائق 39، من ركلة جزاء، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و66 من ركلة جزاء فيما سجل الهدف الرابع لليون ويسلي لوتوا لاعب ديجون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

وحصد ليون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، حيث تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام مونبيليه بسبب مشاركته في الأدوار النهائية بدوري أبطال أوروبا، فيما ظل ديجون بلا رصيد حيث خسر مباراته الأولى أمام آنجيه بهدف نظيف.