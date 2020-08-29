شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم تأجيل مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لا نية لتأجيل مباراة الأهلى والمصرى، موضحا أن التأجيل مشروط بوجود 10 حالات إصابة في الفريق الواحد، وتابع العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم"، مع الإعلامى أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تأكد من ارسال نتائج تحاليل لاعبي المصري للمدير الرياضي عبد الظاهر السقا وأبلغ الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية بابلاغ طبيب فريق المصري.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مسئولي الاتحاد يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير كل الإمكانات الممكنة للأندية قائلا : "قرار الاتحاد بخصوص (المسحات) تم بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، والأندية نفذت التعليمات الجديدة بخصوص فحوصات كورونا"

وأكمل العطار: "ما تردد بشأن إصابة أي لاعب في الأهلي بكورونا غير صحيح، وجميع عينات لاعبي الأهلي سلبية والدليل مشاركتهم بشكل عادي أمام الجونة"

Advertisements

وأوضح: "الاتحاد قام بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الجديد الخاص بفيروس كورونا، ولم ننفذ البروتوكول الجديد إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزارة الصحة".

وختم: "لاعبو المصري لم يكملوا الفحوصات المقررة وهناك 5 حالات فقط مصابة بكورونا، ولا توجد أي نية لتأجيل لقاء المصري والأهلي".

ويواجه الأهلي نظيره المصري في الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في الدوري المصري الممتاز في الجولة 23 من الدوري المصري.

الأهلي يتربع علي عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.