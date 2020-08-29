شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يكشف عدم علمه بنتائج مسحات كورونا للمصري قبل مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، إنه لم يطلب حتى الوقت الجارى تأجيل مباراة النادى الأهلى، المقرر لها غدًا السبت على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد طارق العشرى في تصريحات تليفزيونية: "سنواجه الأهلى في موعد المباراة ولكن نحن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الوقت الجارى"، وتابع: "خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن ولا أعرف من اللاعبين الذين سألعب بهم المباراة قبل ساعات على موعدها".

فى المقابل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه أخطر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى فى المصري، بنتائج العينات وأسماء اللاعبين المصابين بالفيروس.