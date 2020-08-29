تفاصيل أول مباراة رسمية لمنتخب مصر أمام إيطاليا 1920

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب منتخب مصر لعب أول مباراة رسمية في تاريخه، عصر يوم 28 أغسطس 1920 على ملعب جول أوتنشتاديون (لاجنتواز) بمدينة جنت البلجيكية.. وكان منتخب مصر أول منتخب عربى وأفريقى يشارك في الأولمبياد بدعوة وليس تصفيات، الدورة وقتها كانت تسمى أنتويرب على اسم المدينة البلجيكية المستضيفة للحدث. أوقعت القرعة منتخب مصر أمام إيطاليا والمياراة حضرها ألف وخمسمائة متفرج فقط، وأدارها الحكم البلجيكى بول بوتز. Advertisements إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول. مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج. الفراعنة فازوا بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازي وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا.

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