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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مباراة رسمية لمنتخب مصر أمام إيطاليا 1920 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لعب منتخب مصر لعب أول مباراة رسمية في تاريخه، عصر يوم 28 أغسطس 1920 على ملعب جول أوتنشتاديون (لاجنتواز) بمدينة جنت البلجيكية.. وكان منتخب مصر أول منتخب عربى وأفريقى يشارك في الأولمبياد بدعوة وليس تصفيات، الدورة وقتها كانت تسمى أنتويرب على اسم المدينة البلجيكية المستضيفة للحدث.
أوقعت القرعة منتخب مصر أمام إيطاليا والمياراة حضرها ألف وخمسمائة متفرج فقط، وأدارها الحكم البلجيكى بول بوتز.
إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول.
مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج.
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