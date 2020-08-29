7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 28 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتى كان أبرزها، اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الأهلى والمصرى فى موعدها غداً، ووزير الرياضة يفتتح مسجد طبيب الغلابة فى نادى الزمالك ، والأهلى يعلن قائمة مواجهة المصري في الدورى ..عودة صالح جمعة . اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الأهلى والمصرى فى موعدها غدا أكد مسئولو اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى فى موعدها غدا ، بعد اكتشاف 5 حالات إيجابية فى صفوف الفريق البورسعيدى افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسجد الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، والذي توفى مؤخراً بعد رحلة عطاء كبيرة في مجال الطب وحب جارف لنادي الزمالك أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت.‏ يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الدفع بالمغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض، أساسيًا فى المباراة التى ستجمع الفريق مع نظيره إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون Advertisements كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن اكتشاف 5 حالات إيجابية فى صفوف فريق المصرى البورسعيدى بعد خضوع 8 لاعبين مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا . أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. أمين عمر حكما لمباراة الأهلى والمصرى فى الدورى أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، مباراة الغد فى الدورى بين الأهلى والمصرى إلى الحكم الدولى أمين عمر 5 إصابات بفيروس كورونا فى صفوف المصرى قبل مواجهة الأهلى بعد إجراء المسحة كارتيرون يدرس الدفع بأوناجم أساسيًا أمام إنبى الأهلى يعلن سلبية تحاليل كورونا للاعبيه قبل مواجهة المصرى

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