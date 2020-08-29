شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أجرينا 10 مسحات للأندية.. وتغيير البروتوكول ليس لتوفير المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن اللجنة الطبية بالاتحاد أخطرت جميع الأندية بتغيير بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، طبقا لبرتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المعمول به في مصر وجميع دول العالم، والأندية على علم كامل.

أوضح المصدر أن بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا يشمل تحليل أجسام مضادة "رابيد تيست" وهي تحاليل تظهر نتيجتها بأسرع وقت ممكن وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية يتم إجراء مسحة إضافية للعينات الإيجابية للتأكد بشكل أكثر دقة من الحالات، وهو ما حدث مع لاعبي النادي المصري، حيث أظهر نتيجة تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" ظهور 8 حالات إيجابية، قبل إجراء مسحة أخرى لها تأكد معها وجود 5 حالات إيجابية كانت مصابة من الأساس بالفيروس في الأيام الماضية وما تزال تنفذ البروتوكول العلاجي والطبي حاليا.

شدد المصدر على أن اتحاد الكرة أجرى حتى الآن 10 مسحات لجميع أندية الدوري الممتاز واطمأن على جميع العناصر المشاركة في البطولة المحلية، وباتت المسئولية حاليا تقع على الأندية، والأمر لا يدخل في إطار التوفير المالي كما يردد البعض وإنما هو تطبيق بروتوكول طبي من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.