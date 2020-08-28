شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة عتاب لرئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي، اليوم الجمعة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال رئيس الزمالك: «لدي رسالة عتاب ومحبة لرئيس الوزراء بسبب عدم حضوره النادي اليوم».

وتابع: «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أوضح لي أنه جاء بالنيابة عنه وأن معالي رئيس الوزراء في مهمة بالإسكندرية».

وأضاف: «أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء على المجهود الذي يبذله وأتمنى أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله، لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابنًا من أبناء النادي».