شكرا لقرائتكم خبر عن «عمر» يدير المصري والأهلي.. تعرّف على حكام مباريات السبت بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات التي تقام غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

الإنتاج الحربي X طلائع الجيش: جهاد جريشة، ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين، ومعهم محمد فاروق حكما رابعا، وصبحي الغمراوي حكم فيديو، وأحمد جمال حكم فيديو مساعد.

أسوان X بيراميدز: محمود بسيوني، ويعاونه سيد حسن وأحمد الفار، ومعهم حسين إسماعيل حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، وعمرو عايد حكم فيديو مساعد.

المصري X الأهلي: أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال، ومعهم عبدالعزيز السيد حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومحمود أبوالرجال حكم فيديو مساعد.

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