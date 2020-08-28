شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبحث عن لقب جديد فى مواجهة ليفربول أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 5 أسابيع فقط من انتهاء بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، يرفع الستار عن الموسم الكروى الجديد فى إنجلترا، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، بمباراة الدرع الخيرية التى تجمع ليفربول، حامل لقب الدورى، وأرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى فى الموسم الماضى.

ويقام الحدث التقليدى، الذى يجرى سنويا قبل انطلاق بطولة الدورى، دون جمهور مرة أخرى، على ملعب «ويمبلى» العريق بالعاصمة البريطانية لندن؛ بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويملك الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أوراقا رابحة، بما فى ذلك المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، الذى استعاد لياقته البدنية، عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال لقاء الفريق الودى أمام سالزبورج النمساوى.

ومن غير المحتمل أن يدفع كلوب بالقائد جوردان هندرسون فى المباراة، لاسيما وأنه ما زال يتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة نهاية الموسم الماضى، فى حين يسعى المهاجم الشاب ريان بروستر للحصول على فرصة للعب أساسيا.

ويسعى رفاق محمد صلاح فى بداية الموسم لتحقيق بطولة تضاف لسجل بطولاتهم، من أجل اكتساب الثقة قبل قص شريط الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل ليفربول بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى وأمامه كلا أرنولد، فيرجل فان دايك، جوميز، روبرتسون، نابى كيتا، فابينيو، هندرسون، محمد صلاح، مانى، فيرمينو.

فى المقابل، تعززت صفوف أرسنال بعودة حارس مرماه الألمانى بيرند لينو، الذى شفى من الإصابة تماما، كما سيكون البرازيلى ويليان، الذى انضم لصفوف الفريق اللندنى قادما من الجار اللدود تشيلسى، جاهزا للمشاركة.

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ويأمل فريق أرسنال فى الفوز بالبطولة رقم 16 فى تاريخ النادى العريق أرسنال، حيث كان الجانرز قد حصل على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى على حساب فريق تشيلسى، بعد أن فاز عليه فى النهائى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتأهل ليلعب بطولة الدرع الخيرية أمام ليفربول بصفته بطل كأس الاتحاد.

ويدخل المدفعجية بتشكيل يتكون من مارتينيز فى حراسة المرمى، وأمامه كلا من هيكتور برلين، لاسينك، لويز، موستافى، تيرنى، تشاكا، دانى، لاكازيت، كايوساكا، أوباميانج.