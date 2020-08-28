شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى يُشيد بمنشأت الزمالك الجديدة ويؤكد "الأولوية" لفرع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادى اليوم بمقر القلعه البيضاء، مؤكدًا أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادى الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التى طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.

كما أشار عضو مجلس إدارة النادى إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.

وشدد أحمد مرتضى على أن مجلس الإدارة يسعي دائماً لخدمة أعضاء الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.

وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبله سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.

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وحرص أحمد مرتضى علي توجيه الشكر الي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.

ووصل كل من وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من مرتضى منصور رئيس النادي.