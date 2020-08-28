شكرا لقرائتكم هشام يكن يهاجم فاروق جعفر: تصريحاته عن مجاملة الحكام لاتصدر من طفل صغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على تصريحات فاروق جعفر التي اتهم فيها الحكام الأفارقة بمجاملة الأندية المصرية قائلا:" :"الهدف من تصريحات فاروق جعفر هو إلغاء البطولات السابقة من أجل إثبات بطولات القرن الـ21".

كان فاروق جعفر أثار حالة من الجدل في يوليو الماضي بعدما كشف أن بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة

قال يكن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 :"تصريح فاروق جعفر لا يُصدر من طفل صغير، ولو حدث مجاملة في بعض المباريات فيتم مجاملة الفريق المنافس في ملعبه أنا حققت بطولتين أفريقيا من خلال الفوز على أسيك في كوت ديفوار ثم كوتوكو فأين المجاملة"؟

Advertisements

أضاف يكن :"لم يحصل من قبل أن تمت مجاملة من الحكام، وإذا حدث ذلك فهذا شيء طبيعي بسبب خوف الحكم من الجماهير وإذا كان يوجد مجاملة من التحكيم فهذا شيء طبيعي، فكان يوجد مباريات نعاني منها خارج ملعبنا مثل لقاء كانون ياوندي عندما احتسب الحكم ضربتي جزاء ليست صحيحة".

وأكمل :"في مباراة جورما هيا تم إعادة ضربة الجزاء مرتين وهذا حدث أمام نيجيريا أيضًا، حديث فاروق جعفر مرفوض تمامًا لأن الهدف من ذلك إرضاء شخص ما".