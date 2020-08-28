شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض إقامة مباريات كأس مصر نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، إقامة المباريات المتبقية فى بطولة كأس مصر هذا الموسم ، بعد نهاية الدورى فى ظل عدم وجود موعد محدد لإنتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم، بجانب منح الأندية فترة راحة 15 يوما فقط قبل استئناف الدورى الجديد.

وكلفت اللجنة الخماسية بالجبلاية حسام الزناتى مدير إدارة المسابقات ، بالبحث عن مواعيد لمباريات كأس مصر المتبقية أثناء إقامة مباريات الدورى ، بهدف إنهاء كأس مصر قبل انتهاء مسابقة الدورى العام.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على استئناف مباريات كأس مصر فى شهر أكتوبر المقبل فى حالة موافقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول على إلغاء معسكر أكتوبر وعدم خوض أي وديات خلاله أو تجمع اللاعبين فى هذا التوقف .

تقرر خوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمباراتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 ، مع توجو في شهر نوفمبر المقبل ذهابا و إيابا خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، و من المقرر أن يكون لقاء منتخب مصر أمام توجو، الأول في القاهرة بينما اللقاء الثاني بتوجو .

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

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من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.. مباريات ودية بحد أقصى مباراتين تحدد بمعرفة كل اتحاد

من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.. مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية..

من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال

من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.