شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: من ينتقد مرتضى منصور فليذهب لزيارة نادي الزمالك ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض ‏بات قلعة رياضية بمثابة الفخر لجميع من ينتمي للنادي، على المستوى ‏الانشائي والرياضي.‏

وعلق جعفر على افتتاح المنشاّت الجديدة للنادي من خلال مداخلة في ‏برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك ‏قائلاً:"من ينتقد مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، فعليه زيارة مقر ‏النادي ورؤية الانجازات الانشائية على أرض الواقع".‏

وواصل:"فوجئت بافتتاح عدد كبير من الصالات والملاعب اليوم ‏بالاضافة إلى افتتاح مسجد الدكتور مشالي، حيث تم تجهيز جميع هذه ‏المنشاّت خلال الشهور الماضية".‏

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد حضوره لافتتاح عدد من منشأت النادي اليوم الخميس، مؤكداً أن دعم الوزير المعنوي أهم من أي دعم مالي بالنسبة له، وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية :"اطلاق أسم أشرف صبحي على الصالة لأنها لعبته..أعد الوزير وأعضاء الجمعية العمومية أن يتم الانتهاء من فرع النادي في 6 أكتوبر السنة القادمة..حجم الانشاءات القائمة يمثل نقلة نوعية كبيرة"

وانتقد مرتضي منصور نجوم الزمالك الذين لم يحضروا افتتاح منشأت النادي، مؤكداً أن دكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب اعتذر عن الحضور لعدم تواجده في مصر وأرسل باقة ورد، كما أكد أن وزير الرياضة حضر مندوباً عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسبب تواجده فى إسكندرية ، متمنياً أن يحضر رئيس الوزراء إلى نادى الزمالك فى أقرب وقت لمشاهدة الطفرة الإنشائية داخل النادى خاصة أنه كان لاعب سابق فى فريق اليد بالنادى .

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وتواجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.