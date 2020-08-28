شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 28/8/2020 ..عودة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها عودة صالح جمعة لقائمة الفريق أمام المصرى البروسعيدى بعد غياب طويل.

أمين عمر حكما لمباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، مباراة الغد فى الدورى بين الأهلى والمصرى إلى الحكم الدولى أمين عمر، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة عن باقى أسماء الطاقم كاملا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

صالح جمعة يعود لقائمة الأهلي أمام المصري بعد غياب 377 يوما\

عاد صالح جمعة لقائمة النادي الأهلي التي تواجه المصري البورسعيدي غداً في بطولة الدوري العام، حيث جاءت قائمة الأهلي كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

والتزم صالح جمعة طوال الفترة الماضية بتعليمات الجهاز الفني ليعود لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الأهلي بداية الموسم الجاري، بداعي عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذي تعهد بتنفيذ التعليمات.

منذ انضمام صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة في 69 مباراة فقط مع الأهلي.

الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 377 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

الأهلى يعلن قائمة مواجهة المصري في الدورى ..عودة صالح جمعة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

فايلر كلمة السر فى رفض تأجيل مباراة الأهلى والمصرى

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بتأجيل مباراة الفريقين المحدد لها غدا بالدورى، لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد بسبب معاناة فريق المصرى من إصابات كورونا ونقل لاعبه أحمد عادل ميسى للمستشفى بعد مباراة الفريق الأخيرة فى الدورى أمام نادى مصر.

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وأوضح مسئولو النادى المصرى أنهم تحدثوا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر وعرضوا عليه الأمر، وأكد الأخير أنه سيتواصل مع فايلر قبل أن يرفض الخواجة ويتمسك بإقامة المباراة فى موعدها غدا، وهو ما حال دون تنفيذ طلب المصرى بتأجيل اللقاء 24 ساعة.

الأهلى يعلن سلبية تحاليل كورونا للاعبيه قبل مواجهة المصرى

وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.‏

ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

فايلر يُطالب ظهير الأهلي بالاهتمام بالواجب الدفاعي بعد أخطاء القمة

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمد هاني لاعب الفريق الإهتمام الجانب الدفاعي بشكل أفضل مما ظهر عليه مؤخراً وتحديداً في مباراة الزمالك التى خسرها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف السبت الماضي في الدوري ، وتحدث فايلر مع محمد هاني خلال جلسة جعتهما مؤخراً عن بعض القصور في مهامه الدفاعية ، وأكد له خلالها أن الجانب الدفاعئ لا يقل عن الدور الهجومي وعليه أن يهتم به في المباريات المقبلة حتى لا يتسبب في إهتزاز مرمى الفريق كما حدث في لقاء الزمالك التى لم يكن هاني موفقاً فيها إطلاقاً على الصعيد الدفاعي.

ويعود محمد هاني لقائمة الاهلي في مباراة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن لقاء الجونة أول أمس ، الأربعاء، في الجولة 22 والتى فاز فيها الأخلي بهدف نظيف للإيقاف.

حسين الشحات يبدأ برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" الأسبوع المقبل

يبدأ حسين الشحات لاعب الأهلي الأسبوع المقبل برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضي، حيث تقرر خضوع اللاعب لمسحة طبية الأسبوع المقبل على أن يبدأ برنامج التأهيل بعد ظهور نتيجة المسحة ويؤدى البرنامج التأهيلى لمدة أسبوعين.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أن الشحات سينتظم فى برنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سيعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات ليكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع الأهلي فى مباراتي الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين (بالمغرب ومصر على التوالى) فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.