شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش جدوى ضم محمد إبراهيم في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي جدوى ضم محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة والمنتخب الوطني في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق خاصة بعد رحيل رمضان صبحى، عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي، ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه، كما أن المقاصة حصل على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته، ويجد الأهلى منافسة حاليا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد.

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك، وفى وقت سابق، علق محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على أنباء اقتراب انتقال إلى الأهلى خلال الفترة القادمة.

قال إبراهيم: "تركيزى فقط حاليا مع مصر المقاصة وفريقى نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادى وكل تركيزى منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر فى أى شئ آخر وأسعى للانضمام لمنتخب مصر".