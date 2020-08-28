أحمد مرتضى يُشيد بمنشأت الزمالك الجديدة ويؤكد الأولوية لفرع أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادى اليوم بمقر القلعه البيضاء، مؤكدًا أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادى الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التى طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.
كما أشار عضو مجلس إدارة النادى إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.
وشدد أحمد مرتضى على أن مجلس الإدارة يسعي دائماً لخدمة أعضاء الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.
وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبله سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.
وحرص أحمد مرتضى علي توجيه الشكر الي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.
ووصل كل من وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .
كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.
كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.
ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من مرتضى منصور رئيس النادي.
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