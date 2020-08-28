شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يُشيد بمنشأت الزمالك الجديدة ويؤكد الأولوية لفرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادى اليوم بمقر القلعه البيضاء، مؤكدًا أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادى الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التى طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.

كما أشار عضو مجلس إدارة النادى إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.

وشدد أحمد مرتضى على أن مجلس الإدارة يسعي دائماً لخدمة أعضاء الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.

وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبله سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.

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وحرص أحمد مرتضى علي توجيه الشكر الي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.