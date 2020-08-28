شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يضم 20 لاعبا لمعسكر الإنتاج الحربي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب مختار مختار ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربى 20 لاعبا لمعسكر مغلق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الغد أمام طلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا علي استاد السلام الدولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام وضمت القائمة كلا من ؛ عامر عامر واحمد يحيى في حراسة المرمي ، باسم مرسي ، ابراهيم عبد الخالق ، محمد شوقي ،احمد شديد ، غنام محمد ، محمد بازوكا، على فتحي ، السيد الشبراوي ، محمود البدري ، محمد عادل ، علاء سلامة ، كريم لالا, محمد رجب ، احمد دويدار ، احمد صابر ، عبد الرحمن شيكا ، امادو نياس ، محمد فييرا" ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

Advertisements

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدورى الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربى قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.