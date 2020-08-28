شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف على دكة بدلاء الأهلي أمام المصري لدواع طبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاصطحاب أيمن أشرف مدافع الفريق في معكسر مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام رغم عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الحوض ، والتي لحقت به في مباراة الجونة الماضية، ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في خط الدفاع لذا فضل الجهاز الفني اصطحاب أيمن على أن يجلس بديلاً على دكة البدلاء تحسباً لوجود أي ظرف طاري على أن يتم الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بشكل أساسي.
وأعلن رينيه فايلر قائمة الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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