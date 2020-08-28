شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف على دكة بدلاء الأهلي أمام المصري لدواع طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاصطحاب أيمن أشرف مدافع الفريق في معكسر مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام رغم عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الحوض ، والتي لحقت به في مباراة الجونة الماضية، ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في خط الدفاع لذا فضل الجهاز الفني اصطحاب أيمن على أن يجلس بديلاً على دكة البدلاء تحسباً لوجود أي ظرف طاري على أن يتم الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بشكل أساسي.

وأعلن رينيه فايلر قائمة الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

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