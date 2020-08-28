شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالنقلة النوعية فى إنشاءات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحجم الإنشاءات الموجودة داخل نادى الزملك، والنقلة النوعية التى حدثت داخل أروقة القلعة البيضاء، مؤكدًا أن المنشآت اضافة قوية لتخريج رياضيين جدد، كما وجه الشكر لمرتضي منصور رئيس مجلس الإدارة علي المنظومة، لافتًا إلى أن المساحة 47 فدان لا يوجد بها متر ليس مستثمر وهذا جهد رائع.

ووجه صبحى خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك اليوم الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز علي المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدورى.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخري.