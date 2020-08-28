أسوان يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز ويستعيد 4 لاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم لاعبو فريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، استعدادهم لمواجهة بيراميدز بالجولة 23 للدورى الممتاز بملعب إتحاد الشرطة المقرر لها غداً السبت 29/8 ، وأدى الفريق أدى مرانه الأخير بمعسكره بالمركز الأوليمبى عصر اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تشهد قائمة أسوان للمباراة عودة العناصر التى غابت عن مواجهة إنبى من بينها إبراهيم القاضى ومحمد جابر ومحمد إسماعيل ومصطفى دويدار.
من جانبه،عبر مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه مع إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال مسعد عوض في تصريحات تلفزيونية: اجتهدنا منذ عودة النشاط وربنا عوضنا في مباراة المقاولون وانبي، ونقطة احسن من مافيش، المنافسة صعبة جدا واستطعنا تحقيق نتائج طيبة رغم الغيابات.
أضاف: أحب أن أشكر مجدي عبد العاطي على جهوده معنا خلال الفترة الماضية، وهو ما أستكمله أحمد كشري، ويشرفني التشبيه بتقليد الحارس الألماني نوير وأتمنى أن أصل لهذا المستوى.
ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.
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