اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي يقام مساء غد السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر "فيسبوك" مساء الجمعة، أن أمين عمر سيتولى الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والمصري، ومعه سمير جمال وأحمد حسام مساعدين.

وسيكون عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، في المقابل سيتولى محمد الصباحي حكم الفيديو على أن يساعده محمود أبو الرجال.

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ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول والتي أقيمت على ملعب "المكس" حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (3-0).

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراته السابقة أمام الجونة بهدف دون رد جاء عن طريق مروان محسن، في المقابل تعادل المصري أمام نادي مصر سلبيًا.