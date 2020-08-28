تقرير.. ميسي وكومان يجبران برشلونة لعودة التدعيم من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ سوق الانتقالات الشتوية 2018 لم يبرم برشلونة أي صفقة من ليفربول بعد الحصول على خدمات النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة قدرت بـ145 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" كشفت في يوليو الماضي عن بند وضع في عقد انتقال كوتينيو إلى برشلونة وهو حرمان "البلوجرانا" من القيام بأي صفقة مع ليفربول حتى عام 2020، وفي حال عكس ذلك يدفع النادي الكتالوني 89 مليون يورو لليفر.

بالفعل برشلونة لم يفكر في ضم أي لاعب من ليفربول خلال الفترة الماضية بعد صفقة ضم كوتينيو إلا وبعد نهاية المهلة التي وضعت في عقد البرازيلي بدأت الأخبار تربط البرسا بالريدز مرة أخرى والأسباب مختلفة.

- زلزال ميسي وماني الحل:

مساء الثلاثاء الماضي، فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة من العيار الثقيل من خلال رغبته في الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي نظرًا لعدم اقتناعه بالمشروع الجديد لناديه إلى جانب الخسارة الكارثية من بايرن ميونيخ بنتيجة (8-2) في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقارير صحفية ربطت رحيل ميسي وتحديدًا للثلاثي مانشستر سيتي والعمل مرة أخرى مع بيب جوارديولا، أو الانتقال لصفوف إنتر ميلان خاصة في ظل الملاك الصينيين الجدد ورغبتهم في إعادة "النيراتزوري"، أما الفريق الثالث وهو الرحيل لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ليكون بجوار نيمار ودي ماريا.

رغبة ميسي في الرحيل جعل النادي الكتالوني يفكر في البديل إذا ما نُفذ قرار النجم الأرجنتيني ليتم وضع اسم النجم السنغالي ساديو ماني في صدارة المرشحين للانتقال إلى البرسا قبل بداية الموسم الجديد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قالت أمس الخميس، إن بعض الوكلاء عرضوا على إدارة برشلونة التعاقد مع النجم السنغالي لخلافة ميسي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي الكتالوني تسعى إلى استغلال العلاقة القوية بين اللاعب ومدرب الفريق الجديد رونالد كومان حيث سبق وأن قاد المدرب الهولندي النجم السنغالي عندما كان في ساوثهامبتون.

ماني صاحب الـ28 عامًا والذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد من قبل ثم دخل برشلونة ضمن الاهتمامات في ظل العروض القوية التي قدمها اللاعب رفقة "الريدز" منذ انتقاله في صيف موسم (2016 - 2017).

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ويمتلك ماني سيرة ذاتية قوية مع ليفربول سواء على صعيد الأرقام أو البطولات حيث سجل 81 هدفًا في 170 مباراة إلى جانب مساهمته في 34 هدفًا.

وعلى صعيد البطولات حقق ماني مع ليفربول الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي إلى جانب كأس العالم للأندية.

هدف كومان الأول:

فور قيادة رونالدو كومان القيادة الفنية لبرشلونة، دخل لاعب وسط ليفربول جيجي فينالدوم بالانتقال للبرسا ليكون أولى صفقات الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان يسعى لاستغلال اقتراب نهاية عقد فينالدوم مع ليفربول حيث من المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ29 عامًا في صيف عام 2021.

وسبق وأن قاد كومان لاعب وسط ليفربول عندما كان مدربًا في المنتخب الهولندي وتحديدًا في سبتمبر 2018 قبل أن تكون المباراة الأخيرة للثنائي معًا في نوفمبر 2019.

ويفكر كومان في ضم فينالدوم إلى تشكيلته ببرشلونة بعدما أبلغ المدرب كلاً من أرتوتو فيدال وإيفان راكيتيتش بأنهما خارج خططه في الموسم المقبل.

فينالدوم انتقل إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل في صيف موسم (2016 - 2017)، ليحقق لاعب وسط الهولندي أربعة ألقاب بداية من دوري أبطال أوروبا ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي، والفوز بلقب بريميرليج في النسخة الأخيرة.

وشارك فينالدوم في 186 مباراة في جميع المسابقات منذ رحيله إلى صفوف ليفربول ليحرز 19 هدفًا كما صنع 16 هدفًا.