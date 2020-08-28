محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أخبر ليونيل ميسي أسطورة برشلونة مدربه السابق في كتالونيا بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي برغبته في العمل معه مرة أخرى.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً عن تواصل ميسي مع جوارديولا في الأيام الماضية من أجل إتمام الانتقال إلى مانشستر سيتي.
ووفقاً للتقرير فإن ميسي أخبر جوارديولا بأنه يريد الفوز بالكرة الذهبية في العامين القادمين 2021 و2022، وأن ذلك سيحدث عندما يعملا معاً مرة أخرى.
وتقدم ليونيل ميسي بطلب انتقال لإدارة برشلونة من أجل الرحيل عن كامب نو بصفة ودية ودون شروط جزائية أو مالية في الوقت الحالي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برنامج "الشيرينجيتو" الشهير نشر تفاصيل محادثات ميسي مع بيب جوارديولا، حيث قرر ميسي بشكل نهائي الانتقال إلى مانشستر سيتي.
وذكر البرنامج أن سعى ميسي وراء الفوز بالكرة الذهبية هو الذي يُحركه نحو مانشستر من أجل الالتقاء مع بيب جوارديولا مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي لجوارديولا: سأفوز معك بالكرة الذهبية مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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