ميلان الايطالي يقترب من حسم صفقة دياز جوهرة ريال مدريد

اقترب نادي ميلان الايطالي من حسم صفقة التعاقد مع ابراهيم دياز النجم الصاعد لفريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الساعات القليلة المقبلة ستهد اتمام انتقال دياز البالغ من العمر 21 عاماً الي ميلان علي سبيل الإعارة لموسم واحد. وشهدت المفاوضات بين الناديين تقدماً كبيراً في الايام الماضية، ومن المتوقع أن يطير اللاعب الي ميلان لتوقيع عقد انضمامه للفريق والانتظام مع زملاءه في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

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