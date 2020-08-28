أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام المباريات التي تقام غدا السبت ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: الإنتاج الحربي X طلائع الجيش: جهاد جريشة ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين ومعهم محمد فاروق حكما رابعا وصبحي الغمراوي حكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد. ومصطفى حسين ومعهم محمد فاروق حكما رابعا وصبحي الغمراوي حكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد. أسوان X بيراميدز: Advertisements محمود بسيوني ويعاونه سيد حسن وأحمد الفار ومعهم حسين اسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد. وأحمد الفار ومعهم حسين اسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد. المصري X الأهلي: أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال ومعهم عبد العزيز السيد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.

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